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لبنان

عويدات وقّع الإدعاء على البيطار: لا أحد يُريد إقالته

Lebanon 24
25-01-2023 | 10:58
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أفادت معلومات قناة الـ"أم تي في" أن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وقّع منذ قليل ادعاءً على المحقق العدلي طارق البيطار بجناية اغتصاب السلطة وممارسة مهامه، وأحاله الى الرئيس الأول التمييزي لتعيين قاضي تحقيق لاستجوابه وفق الأصول التي تتبع في ملاحقة القضاة جزائياً.
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وتابعت المعلومات أن عويدات "ادعى على بيطار بجرم المادة ٣٠٦ أي اغتصاب سلطة و٣٧٥ و٣٧٦ و٣٧٧ أي ممارسة المواد القضائية بعد كف يده وممارسة مهام مخالفة لواجباته الوظيفية واساءة استعمال السلطة او النفوذ المستمدة من الوظيفة".
 
وقال عويدات في حديث لقناة الـ"أل بي سي": "لا أحد يريد اقالة البيطار وليكمل كما بدأ وستشهدون في الأيام المقبلة تجاوزات قانونية بحقي من قبل البيطار". 
 
وأكد أن "لا علاقة للعقوبات الاميركية باخلاء سبيل الموقوفين".
 
وعن سبب اقدامه على هذه الخطوة اليوم، قال: "الامر لم يكن مطروحا سابقا". 
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