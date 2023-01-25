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لبنان

كلمة لباسيل الأحد المقبل

Lebanon 24
25-01-2023 | 11:19
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يتحدث رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل يوم الأحد المقبل، عند الساعة 12 ظهراً.
 
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