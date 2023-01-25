نائب "القوات": نحن في "دولة كل مين إيدو إلو"؟!

غرد النائب نزيه متى عبر "تويتر" عبر "تويتر" بالقول: "ما يحصل اليوم، معيب ومخز بحق ما تبقى من دولة في لبنان، وهو ضرب للعدالة والعدل والقضاء. أنشهد على تدمير ممنهج لمؤسسات الدولة؟ أم نحن في "دولة كل مين إيدو إلو؟" وبالحالتين "تصبحون على وطن".

Advertisement