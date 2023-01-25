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لبنان
بيان جديد لنقابات الأفران إثر جنون الدولار.. إليكم ما جاء فيه
Lebanon 24
25-01-2023
|
11:49
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أعلنت نقابات الافران والمخابز في لبنان في بيان اليوم، أن "وزير الاقتصاد لم يتجاوب مع مطلب الافران بتسعير ربطة الخبز حسب ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار والمواد الاولية، وصرح بأنه سيسعر مرة واحدة في الاسبوع، في وقت نشهد وزير الطاقة يصدر تسعيرتين للمحطات والشركات بسبب الضغط الذي يشكل عليه، عندما يتم الاقفال من قبلهم، مع العلم أن الافران والمخابز لم تقفل ابوابها يوما واحدا في كافة الازمات الا عندما انقطع عنها الطحين سابقا من قبل بعض المطاحن حين كانت جداول توزيع الطحين تخضع لرقابة وزير الاقتصاد".
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وتابع البيان: "أما اليوم فالطحين متوفر لدى الافران بجهود الاجهزة الامنية مشكورة، ولكن جنون الدولار يعيق العمل ووزير الاقتصاد لا يعطي للأمر اهتماماً رغم التواصل عبر الهاتف والرسائل الصوتية والمكتوبة والبيانات في الاعلام المرئي والمسموع، الا أن النتيجة واحدة لا تجاوب، فالدولار على عتبة ٥٧ الف ليرة والتسعيرة على ٥٣ الفا وخمسماية ليرة، وبما أن الافران لا تطلب من الوزارة الا التسعيرة لأن الوزن والسعر تحددهما الوزارة رسميا، تطالب النقابات وزير الاقتصاد بإصدار تسعيرة يومية تتلاءم مع ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار قبل الساعة الثامنة من مساء اليوم، لأن الافران ستتخذ قرارا لا تحبه ولا تتمناه في حال لم تصدر تسعيرة".
هذا واعتبرت النقابة ان "الاهمال في اصدار التسعيرة هو اخذ الافران الى الاقفال، وبالتالي اخذ الشارع الى التوتر والفوضى في ظروف قاسية وصعبة ومن يتحمل تداعيات الاقفال من بيده قرار اصدار التسعيرة".
كما طالبت النقابات "رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب التدخل لحل الأزمة وتدارك الوضع كي لا نقع في المحظور لأن الجميع يعلم أن لعبة الدولار لا قدرة للافران على مقاومتها، ورغيف الخبز وحده الذي يربك الشارع ونحن كنقابات نضع الامر بين ايديكم لايجاد حل نهائي وجذري".
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