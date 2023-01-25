تيمور جنبلاط بحث مع عربيد في الأوضاع

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إستقبل رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه في كليمنصو، وفدا من جمعية متخرجي جمعية المقاصد الخيرية، ضم: رئيس الجمعية الدكتور مازن شربجي، النائبة السابقة رولا الطبش، جميل الحوت، رشا ديماسي ومروان كعكي، بحضور النائبين وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.وتم استعراض نشاطات الجمعية وبعض الأفكار التي تعمل عليها للمساهمة في تطوير العمل الاجتماعي وتفعيله ودعمه، خلال اللقاء.هذا واستقبل جنبلاط رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، بحضور حرب، حيث تم البحث في آخر المستجدات، لا سيما منها الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمقلقة، في ظل غياب تام لأي إجراءات حقيقية توقف هذا الانهيار المخيف.