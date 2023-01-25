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لبنان

كلام مهمّ... ماذا قال القاضي البيطار عن القرار الإتهاميّ؟

Lebanon 24
25-01-2023 | 12:16
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قال المحقق العدليّ في قضيّة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار لـ"الجديد"، "لم أعمل يوماً تحت ضغط ردة الفعل، لذلك لن اسلُق القرار الاتهامي وسأصدره بعد استكمال التحقيقات سواء كنت في منزلي او في مكتبي او السجن".
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القرار الاتهامي

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