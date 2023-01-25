بعد الإفراج عنه... هل سيحضر بدري ضاهر غداً إلى مديريّة الجمارك؟

صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة المالية البيان التالي:

"ينفي المكتب الاعلامي في وزارة المالية ما يتم تداوله من ان السيد بدري ضاهر قد اجرى اتصالاً بالوزير يوسف الخليل يبلغه فيه حضوره يوم غدٍ الى مديرية الجمارك".