Advertisement

لبنان

بعد الإفراج عنه... هل سيحضر بدري ضاهر غداً إلى مديريّة الجمارك؟

Lebanon 24
25-01-2023 | 12:26
A-
A+
Doc-P-1032196-638102718203501113.jpg
Doc-P-1032196-638102718203501113.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة المالية البيان التالي:
 
 
"ينفي المكتب الاعلامي في وزارة المالية ما يتم تداوله من ان السيد بدري ضاهر قد اجرى اتصالاً بالوزير يوسف الخليل يبلغه فيه حضوره يوم غدٍ الى مديرية الجمارك".
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
فور إطلاق سراحه... إلى أين توجّه بدري ضاهر؟
lebanon 24
25/01/2023 23:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أوّل تعليق للوكيلة القانونيّة لبدري ضاهر... إليكم ما أعلنته
lebanon 24
25/01/2023 23:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مراسل "الجديد" من امام منزل بدري ضاهر في الحازمية : يبدو ان هناك قرارا من عائلته بعدم التجاوب مع "الجديد" وقد تم ابعادنا عن مدخل المنزل
lebanon 24
25/01/2023 23:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو والصور.. بدري ضاهر خارج السّجن
lebanon 24
25/01/2023 23:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24

بدري ضاهر

يوسف الخليل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:23 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:15 | 2023-01-25
16:41 | 2023-01-25
16:36 | 2023-01-25
16:23 | 2023-01-25
15:33 | 2023-01-25
15:08 | 2023-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website