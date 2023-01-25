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لبنان
بعد الإفراج عنه... هل سيحضر بدري ضاهر غداً إلى مديريّة الجمارك؟
Lebanon 24
25-01-2023
|
12:26
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة المالية البيان التالي:
"ينفي المكتب الاعلامي في وزارة المالية ما يتم تداوله من ان السيد بدري ضاهر قد اجرى اتصالاً بالوزير يوسف الخليل يبلغه فيه حضوره يوم غدٍ الى مديرية الجمارك".
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بدري ضاهر
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