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لبنان

تحرّك للأحزاب الارمنية في برج حمود احتجاجاً على حصار آرتساخ

Lebanon 24
25-01-2023 | 12:33
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نظمت الأحزاب الأرمنية الثلاثة: الطاشناق والهنشاك والرامغفار، تجمعاً أمام مجمع "أرين" في برج حمّود، في ظلّ التطورات الأخيرة في آرتساخ واعتراضًا على "الحصار الذي فرضته السلطات الأذرية على آرتساخ منتهكًة حقوق الإنسان". 
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والقى ممثلون عن الأحزاب الثلاثة، كلمات ناشدوا فيها المجتمع الدولي التحرك لفض الحصار على آرتساخ. 


كذلك، ألقي البيان الصادر عن وزارة الخارجية اللبنانية بشأن ما يحصل في آرتساخ، والذي عبّرت فيه عن "أسفها الشديد لإغلاق معبر لاشين في ناغورني كاراباخ وما يسببه ذلك من ضغط على الأوضاع المعيشية والإنسانية للسكان وتعطيل الحركة التجارية".


يذكر أنّه من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتّى الثانية بعد الظهر، تم إقفال كل الكنائس والمؤسسات التجارية الأرمنية والمدارس الأرمنية في لبنان، ونظّم في الوقت نفسه تجمّع للمناسبة، في ساحة عنجر في البقاع تخلله إلقاء كلمات.
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