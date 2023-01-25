أوّل تعليق للوكيلة القانونيّة لبدري ضاهر... إليكم ما أعلنته

قالت الوكيلة القانونية للمدير العام للجمارك المخلى سبيله بدري ضاهر المحامية سيلين عطالله: "اليوم تحقّقت العدالة وإن متأخّرة للرهائن الـ17 في جريمة تفجير مرفأ بيروت".

واضافت عطالله لـ"الجديد": "القاضي غسان عويدات طبّق الأصول القانونية بتحرير الرهائن الـ17 الموقوفين من دون محاكمة منذ سنوات والذين استُخدموا ككبش محرقة في جريمة المرفأ، وكان يجب أن يأتي أحد ليوقف جنون القاضي طارق البيطار، الذي وضع نفسه في مصافِ إله. وأقول للقاضي البيطار أنت لست الله. فأنت ارتكبت مخالفات فاضحة للقوانين المحلّية وقوانين حقوق الإنسان والمعاهدات الدوليّة التي صدّق عليها لبنان".

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وتابعت: "الجميع اعترف، وحتى أهالي الضحايا وإنْ انقسموا حيال عودة القاضي البيطار، على أنّ تحقيقاته تضمّنت هكذا مخالفات وحتى تزوير وقدّموا إخبارات بهذا الشأن. والسؤال المحيّر يبقى لماذا ما زال بعضهم يطالب بعودة البيطار إذا كانوا فعلاً يريدون الحقيقة. فمن ضلّلهم؟".