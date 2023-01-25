Advertisement

لبنان

خطوة تحذيريّة.. لا صيدليات غداً

Lebanon 24
25-01-2023 | 12:48
A-
A+
Doc-P-1032204-638102730980537580.jpg
Doc-P-1032204-638102730980537580.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مجلس نقابة صيادلة لبنان ما يلي:

لطالما كان الصيدلي في كل القطاعات، من صيدليات، ومكاتب علميّة ،وشركات ومصانع، ومستشفيات، وقطاع عام، الى جانب المريض في كل الأزمات من وباء الكورونا، الى أزمة إنقطاع الدواء الاخيرة، ساعياً لتأمين الدواء الجيّد، متصدّياً  لهجمة الدواء المزوّر والاقل جودة ومغرياته، مساعداً المرضى في تبديل الدواء من المقطوع او المحجوب قسراً الى المتوفّر منه، مواجهاً المخاطر على أنواعها، ومتكبّداً الخسائر تلو الأخرى، ما أدّى الى إقفال مئات الصيدليات، وهجرة المكاتب العلميّة، وصرف وهجرة مئات الصيادلة.
Advertisement

ان الاستمرار في خدمة المرضى في ظلّ توقّف المستوردين والموزّعين عن تسليم الدواء للصيدليات عند كل تبدّل في سعر الصرف بانتظار صدور مؤشّر الدواء تجنّباً لخسارة معيّنة بات مهمة مستحيلة، أضف إليه مشكلة الدواء المهرّب والمزوّر، والصيدليات والمستوصفات الغير الشرعيّة التي تنبت وتنمو كالفطريات، معرّضةً حياة المرضى للخطر، والنظام الصحي الشرعي الى الإنهيار.
هذا ناهيك عن قرارات تستهدف إستمراريّة الصيدليات، من منع إسترداد الأدوية المنتهية صلاحيتها إلا بموجب موافقات مسلقة خلافاً لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، ونوايا في إصدار قرارات تضرب جعالة الصيدلي، الى أنظمة بموجبها يتمّ توجيه المرضى الى أماكن معيّنة دونما اخرى، ولا ننسى "أبّة الباط" على الدواء المهرّب الذي غالباً ما يكون مزوّر، والparallel import, ما ادّى الى إقفال عشرات المكاتب العلمّيّة والشركات، والإنحدار في جودة النظام الصحي والدوائي.

بناءً عليه ان مجلس نقابة صيادلة لبنان، المنعقد بتاريخ ٢٥/١/٢٣ يدعو جميع الزملاء الصيادلة في كل القطاعات، الى التوقّف عن العمل غداً الخميس الواقع في ٢٦/١/٢٣، من الساعة ٨ صباحاً الى ساعة ١٢ ظهراً ، كخطوة رمزيّة تحذيريّة، على ان تليها خطوات اخرى، ما لم يتمّ إتّخاذ خطوات منصفة من قبل المعنيين تؤمّن إستمرارية هذا القطاع الصحي الأساسي لخدمة المرضى، خطوات تصعيديّة تحمي المريض قبل الصيدلي نفسه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:23 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:15 | 2023-01-25
16:41 | 2023-01-25
16:36 | 2023-01-25
16:23 | 2023-01-25
15:33 | 2023-01-25
15:08 | 2023-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website