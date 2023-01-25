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لبنان

فور إطلاق سراحه... إلى أين توجّه بدري ضاهر؟

Lebanon 24
25-01-2023 | 12:53
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افادت الـ"أم تي في" أنّ المدير العام للجمارك بدري ضاهر لن يبيت ليلته في منزله في الحازمية، وأضافت أنّ فور إخلاء سبيله، توجّه لزيارة ضريح القديس شربل.
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بدري ضاهر

القديس شربل

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