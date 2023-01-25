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لبنان

كتابان من رئاسة الحكومة بشأن الموظفين المخلى سبيلهم.. ماذا جاء فيهما؟

Lebanon 24
25-01-2023 | 12:58
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بناءً على توجيهات وطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء كتابين الى كل من وزير المالية ووزير الاشغال العامة والنقل طلبت منهما تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ١٤ تاريخ ٢٠٢٠/٨/١٠ لجهة ابلاغ موظفي الفئة الاولى الذين تقرر اخلاء سبيلهم اليوم وضع انفسهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء اعتباراً من صباح يوم غد الخميس اضافة الى ابلاغ الموظفين من غير الفئة الاولى وضع انفسهم بتصرف الوزراء المختصين.
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