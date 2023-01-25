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لبنان

إصابات كورونا في لبنان تواصل ارتفاعها.. هذه آخر الأرقام

Lebanon 24
25-01-2023 | 13:02
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل "249 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1227648، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة".

 

وفي ما يخصّ الكوليرا، أعلنت عدم تسجيل أي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23.
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