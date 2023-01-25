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لبنان

جريمة مروّعة في جل الديب... شاب يُقتل رمياً بالرصاص!

Lebanon 24
25-01-2023 | 13:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين أطلقوا النار على الشاب ف.ح، الذي يعمل لدى أحد الصرافين، مما ادى الى وفاته على الفور، في منطقة جل الديب.
 
 
 
 
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