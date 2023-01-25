دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 57500 و57800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 56600 و56800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.