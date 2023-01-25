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لبنان

في التبانة... أطلق النار عليه وقتله

Lebanon 24
25-01-2023 | 14:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الشاب م.ال تُوفي بعدما أطلق مجهول النار عليه وأصابه في ظهره، في محلة التبانة - شارع سوريا في طرابلس.
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