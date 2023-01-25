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لبنان

عملية رصد ومتابعة لعصابة في النبطية.. هذا ما نتج عنها

Lebanon 24
25-01-2023 | 15:08
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أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، في بيان أنه "بتاريخ اليوم، نتيجة عملية رصد ومتابعة لعصابة تقوم بترويج الأموال المزورة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة القصيبة- النبطية المواطنَين (م.م.) و(ج.م.) وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة من الأموال المزور.
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سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
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