عملية رصد ومتابعة لعصابة في النبطية.. هذا ما نتج عنها

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أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، في بيان أنه "بتاريخ اليوم، نتيجة عملية رصد ومتابعة لعصابة تقوم بترويج الأموال المزورة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة القصيبة- النبطية المواطنَين (م.م.) و(ج.م.) وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة من الأموال المزور.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".