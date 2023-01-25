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لبنان

إبتداءً من الغدّ... كم جدول أسعار للمحروقات سيصدر؟

Lebanon 24
25-01-2023 | 16:23
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أفادت معلومات الـ"أم تي في"، أنّه إبتداءً من الغدّ سيُصار الى إصدار جدولين لأسعار المحروقات، الأوّل الساعة التاسعة صباحاً إستناداً إلى سعر صرف الدولار لليلة السابقة، والثاني الساعة الرابعة عصراً إستناداً لسعر صرف الدولار في اليوم نفسه.
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إقتصاد

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