إبتداءً من الغدّ... كم جدول أسعار للمحروقات سيصدر؟

أفادت معلومات الـ"أم تي في"، أنّه إبتداءً من الغدّ سيُصار الى إصدار جدولين لأسعار المحروقات، الأوّل الساعة التاسعة صباحاً إستناداً إلى سعر صرف الدولار لليلة السابقة، والثاني الساعة الرابعة عصراً إستناداً لسعر صرف الدولار في اليوم نفسه.

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