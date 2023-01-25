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لبنان

دولة كبرى وراء حِراك تحقيقات المرفأ

Lebanon 24
25-01-2023 | 18:30
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حسب مصادر واسعة الإطلاع فإن دولة كبرى وراء الحراك الذي أصاب تحقيقات المرفأ وإنهيار العلاقة بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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