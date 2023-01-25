دولة كبرى وراء حِراك تحقيقات المرفأ

حسب مصادر واسعة الإطلاع فإن دولة كبرى وراء الحراك الذي أصاب تحقيقات المرفأ وإنهيار العلاقة بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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