14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
o
جبيل
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جلسة حكومية الاسبوع المقبل والاستحقاق الرئاسي بين الراعي وفرنجية وباسيل
Lebanon 24
25-01-2023
|
22:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم يشهد الملف الرئاسي أي جديد، بعد الحركة السياسية خلال الأيام القليلة الماضية.وأثار كلام النائب علي حسن خليل عن الاستعداد للسير برئيس تيار المردة سليمان فرنجية إذا تأمنت له أغلبية 65 صوتاً بلا الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين، أثار استياء الكتل المسيحية وبكركي، إذ زار النائب باسيل بكركي يرافقه النائب جورج عطالله، وتمّ البحث بالملف الرئاسي وتطورات الساعة.وأشار باسيل من بكركي بعد اللقاء أن «موقع رئاسة الجمهورية هو لكل اللبنانيين، ولكن لا يمكن لأحد أن يتخطى في هذه النقطة المكون المسيحي، وهذه المحاولات التي نشهدها لا يمكن ان نسمح بمرورها، لذلك نتطلع بكثير من السلبية الى أي كلام يتمحور حول تخطي المكوّن المسيحي ونتطلع بكثير من الإيجابية الى الكلام الذي سمعناه هذه الليلة عن عدم ورود او قبول تخطي هذا المكون، والمسيحيون كغيرهم من اللبنانيين معنيون بأن تكون لهم كلمتهم وبأن يسعوا لكي تكون لهم كلمة اساسية في هذا الاستحقاق. وهذه المبادرة تبقى في النهاية بيد صاحب الغبطة، ونحن دائماً متجاوبون وملبون لأي مبادرة من هذا النوع».وافادت المعلومات بأن فرنجية سيزور بكركي اليوم.
Advertisement
وكتبت" اللواء" ان النائب فيصل كرامي دخل على خط الاتصالات الرئاسية بين بري وباسيل لتقريب وجهات النظر متمنيا على باسيل وقف السجالات الاعلامية وفتح ابواب الحوار على ان تشمل سليمان فرنجية .
حكوميا اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمة القاها مساء أمس في حفل اتحاد «ارادة» انه سيستمر في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من اجل بت الامور الطارئة وأهمها الاوضاع الصحية والمعيشية والبيئية والتربوية التي ستكون على جدول اعمال مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.
وقال: شهدنا في اليومين السابقين إنقسامات في الجسم القضائي، هذا الامر ينذر بتداعيات خطيرة اذا لم يعمل أهل الشأن أنفسهم على حلّ هذه المعضلة بحكمة، بعيدا عن السجالات السياسية والحملات المتبادلة التي تتسبب بالمزيد من الوهن القضائي ومن انعدام الثقة بالقضاء من قبل الغالبية الساحقة من اللبنانيين.
وكتبت" الديار": اضراب المعلمين في كافة القطاعات دخل اسبوعه الثالث ولا حلول حتى الان في ظل دعوات روابط المعلمين لاستمرار الاضراب للاسبوع الرابع وتنفيذ سلسلة تحركات شعبية، واعتصامات في المناطق اليوم، في المقابل تكثفت الاجتماعات الحكومية برئاسة ميقاتي وحضور وزير التربية عباس الحلبي لاقرار بعض الحوافز المالية المتعلقة ببدلات النقل، هذا الاجراء بحاجة الى مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء، ومن المتوقع عقد جلسة حكومية الاسبوع المقبل مخصصة للشان التربوي رغم اصرار رئيس الاشتراكي على وضع بند ملف مطمر الناعمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهرت بملابس داخلية.. مُجددا ميريام كلينك تُثير الجدل بإطلالة جريئة جداً شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
ظهرت بملابس داخلية.. مُجددا ميريام كلينك تُثير الجدل بإطلالة جريئة جداً شاهدوا كيف بدت (صور)
03:23 | 2023-01-25
25/01/2023 03:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
من "حزب الله" إلى الحريري.. رسالةٌ حاسمة والفحوى "غير عادي"!
Lebanon 24
من "حزب الله" إلى الحريري.. رسالةٌ حاسمة والفحوى "غير عادي"!
06:00 | 2023-01-25
25/01/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل ارقاما قياسية مرتفعة جديدة.. اليكم التسعيرة
Lebanon 24
الدولار يسجل ارقاما قياسية مرتفعة جديدة.. اليكم التسعيرة
09:40 | 2023-01-25
25/01/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت بآخر أيام حملها.. جيسيكا عازار ترقص ببطن منتفخ والجمهور يسأل: "أين زوجها؟" (صور)
Lebanon 24
أصبحت بآخر أيام حملها.. جيسيكا عازار ترقص ببطن منتفخ والجمهور يسأل: "أين زوجها؟" (صور)
03:41 | 2023-01-25
25/01/2023 03:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في جل الديب... شاب يُقتل رمياً بالرصاص!
Lebanon 24
جريمة مروّعة في جل الديب... شاب يُقتل رمياً بالرصاص!
13:57 | 2023-01-25
25/01/2023 01:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2023-01-26
"التيار" يزايد على نواب التغيير: "نحنا قبلن"
02:13 | 2023-01-26
ارتفاعٌ جديد وكبيرٌ لسعر البنزين اليوم.. كيف أصبح؟
02:00 | 2023-01-26
مسلسل ضرب أسس الدولة... بعد المصارف هل جاء دور القضاء؟
01:49 | 2023-01-26
في هذه المنطقة... تحرك احتجاجي للصيدليات
01:45 | 2023-01-26
زيارة مستلحقة
01:32 | 2023-01-26
عمال مرفأ طرابلس ينفذون اعتصاماً (فيديو)
فيديو
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
Lebanon 24
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
02:00 | 2023-01-23
26/01/2023 09:17:14
Lebanon 24
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
26/01/2023 09:17:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
26/01/2023 09:17:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact