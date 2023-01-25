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لبنان

"الحريري راجع" وهذا ما سيفعله

Lebanon 24
25-01-2023 | 22:36
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كتبت" الديار" ان الرئيس سعد الحريري سيكون في بيروت لاحياء ذكرى والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ١٤ شباط. وخلافا للمعلومات التي سادت عن استقبالات شعبية واحتفال حاشد على الضريح مع مهرجان خطابي، فان المعلومات اكدت ان عودة الحريري ستكون صامتة، ولن يرافقها احتفالات او مهرجانات او اعلان مواقف بل قراءة الفاتحة على الضريح ووضع الاكاليل، وتستمر زيارة الحريري لعدة ايام يلتقي فيها قيادات المستقبل والعديد من السياسيين والشخصيات. واشارت المعلومات، ان عودة الحريري النهائية لن تكون قبل انجاز الاستحقاق الرئاسي، وكشفت ان الجهود الاماراتية المصرية مع الرياض نجحت في فك الخناق عنه، كما ان الامارات سهلت له الحصول على استثمارات في السوق النفطي الجزائري.
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