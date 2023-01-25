14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
o
جبيل
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
شقير: الوضع خطير... مع إنزلاق البلاد نحو المجهول
Lebanon 24
25-01-2023
|
22:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر الوزير السابق ورئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير خلال حديثه الى "نداء الوطن" أن "الوضع خطير والخوف من إنزلاق البلاد نحو المجهول مع ما يحصل من تدهور "مخيف" لكل نواحي الحياة مدفوعاً بتسارع إنهيار الليرة امام الدولار وفي الفراغ الرئاسي والشلل السياسي".وعبر شقير عن تفاجئه بحصول التدهور السريع لسعر صرف الدولار منذ نحو ثلاثة أيام بعد نهاية للعام 2022 محفوفة بالتفاؤل بالنسبة الى القطاعات الإقتصادية. فالأخيرة سجّلت أرقاماً جيدة لم تكن متوقّعة بعد "الصيفية" وعيدي الميلاد ورأس السنة، حتى ان المطاعم عادت لتفتح أبوابها مجدّداً وسجّلت 30 مطعماً جديداً ما خلق 450 فرصة عمل. إلا انه ومنذ ثلاثة أيام "تخربط" الوضع، وشهدنا تدهوراً دراماتيكياً مخيفاً وغير محسوب، نتج على ما اعتقد من تدخلات خارجية وأخرى داخلية لديها مصلحة باللّعب بالأوضاع لغاية ما، خصوصاً ان الأمور لم تكن تظهر في وقت سابق على أنها على هذا المستوى من الهشاشة.وإذ أبدى تخوفه من حصول إنفجار إجتماعي "سيطيح بكل شيء"، إستعجل القيام بحلول جذرية قبل فوات الأوان، مشدداً في هذا الإطار على ان "الحلّ الوحيد لكبح التدهور المستمرّ هو إستقامة الوضع السياسي الذي يشكل إنتخاب رئيس الجمهورية ركيزة أساسية له، فهذه الخطوة بحدّ ذاتها من شأنها أن تخفّض سعر صرف الدولار من 56 ألف ليرة الى تحت عتبة الـ40 ألف ليرة، لأن من شأنها أن تعطي الأمل بدخول البلاد بآفاق جديدة. فكيف اذا ما استتبعت تشكيل حكومة وإقرار القوانين الإصلاحية العالقة وتوقيع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي". وحذّر من أننا "مقبلون على أيّام أصعب في أمننا الغذائي من تلك التي نشهدها اذا لم يكن لدينا وعي كاف داخلياً لانتخاب رئيس. فالناس لغاية الساعة لا تزال تؤمن حاجاتها من مأكل ومشرب، أما اذا تابع الإنهيار مساره الإنحداري السريع فالآتي أعظم".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهرت بملابس داخلية.. مُجددا ميريام كلينك تُثير الجدل بإطلالة جريئة جداً شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
ظهرت بملابس داخلية.. مُجددا ميريام كلينك تُثير الجدل بإطلالة جريئة جداً شاهدوا كيف بدت (صور)
03:23 | 2023-01-25
25/01/2023 03:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
من "حزب الله" إلى الحريري.. رسالةٌ حاسمة والفحوى "غير عادي"!
Lebanon 24
من "حزب الله" إلى الحريري.. رسالةٌ حاسمة والفحوى "غير عادي"!
06:00 | 2023-01-25
25/01/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل ارقاما قياسية مرتفعة جديدة.. اليكم التسعيرة
Lebanon 24
الدولار يسجل ارقاما قياسية مرتفعة جديدة.. اليكم التسعيرة
09:40 | 2023-01-25
25/01/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت بآخر أيام حملها.. جيسيكا عازار ترقص ببطن منتفخ والجمهور يسأل: "أين زوجها؟" (صور)
Lebanon 24
أصبحت بآخر أيام حملها.. جيسيكا عازار ترقص ببطن منتفخ والجمهور يسأل: "أين زوجها؟" (صور)
03:41 | 2023-01-25
25/01/2023 03:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في جل الديب... شاب يُقتل رمياً بالرصاص!
Lebanon 24
جريمة مروّعة في جل الديب... شاب يُقتل رمياً بالرصاص!
13:57 | 2023-01-25
25/01/2023 01:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2023-01-26
"التيار" يزايد على نواب التغيير: "نحنا قبلن"
02:13 | 2023-01-26
ارتفاعٌ جديد وكبيرٌ لسعر البنزين اليوم.. كيف أصبح؟
02:00 | 2023-01-26
مسلسل ضرب أسس الدولة... بعد المصارف هل جاء دور القضاء؟
01:49 | 2023-01-26
في هذه المنطقة... تحرك احتجاجي للصيدليات
01:45 | 2023-01-26
زيارة مستلحقة
01:32 | 2023-01-26
عمال مرفأ طرابلس ينفذون اعتصاماً (فيديو)
فيديو
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
Lebanon 24
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
02:00 | 2023-01-23
26/01/2023 09:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
26/01/2023 09:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
26/01/2023 09:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact