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لبنان
عقيص: من غير الطبيعي أن يبقى ملف التحقيق في انفجار المرفأ معلقاً
Lebanon 24
28-04-2023
|
02:32
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غرد النائب جورج عقيص عبر حسابه على "تويتر": "من غير الطبيعي أن يبقى ملف التحقيق في انفجار المرفأ معلقاً، وكأن القضاء برمته قد اصبح في حال عدم احقاق الحق (deni de justice). من حق اهالي الضحايا ان يعلموا ما اذا كان المحقق بيطار سيستمر في مهامه ام لا، لذلك نتمنى على مجلس القضاء الاعلى التحرك السريع من اجل بت طلبات المخاصمة المقدمة في حق القاضي بيطار، والا فمن حق اهالي الضحايا - ومن واجبنا- التفكير بوسائل قضائية أخرى لإحقاق الحق منها توسّل القضاء الأجنبي أو الدولي، بالاستناد الى حال فريدة تقف فيها سلطات رسمية قائمة بوجه العدالة وتعرقل بوضوح مسار تحقيق قضائي لمدة تقارب الثلاث سنوات".
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