Advertisement

لبنان

عقيص: من غير الطبيعي أن يبقى ملف التحقيق في انفجار المرفأ معلقاً

Lebanon 24
28-04-2023 | 02:32
A-
A+
Doc-P-1061478-638182716479426568.jpg
Doc-P-1061478-638182716479426568.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد النائب جورج عقيص عبر حسابه على "تويتر": "من غير الطبيعي أن يبقى ملف التحقيق في انفجار المرفأ معلقاً، وكأن القضاء برمته قد اصبح في حال عدم احقاق الحق (deni de justice). من حق اهالي الضحايا ان يعلموا ما اذا كان المحقق بيطار سيستمر في مهامه ام لا، لذلك نتمنى على مجلس القضاء الاعلى التحرك السريع من اجل بت طلبات المخاصمة المقدمة في حق القاضي بيطار، والا فمن حق اهالي الضحايا - ومن واجبنا- التفكير بوسائل قضائية أخرى لإحقاق الحق منها توسّل القضاء الأجنبي أو الدولي، بالاستناد الى حال فريدة تقف فيها سلطات رسمية قائمة بوجه العدالة وتعرقل بوضوح مسار تحقيق قضائي لمدة تقارب الثلاث سنوات".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:32 | 2023-04-28
04:30 | 2023-04-28
04:00 | 2023-04-28
05:22 | 2023-04-28
05:20 | 2023-04-28
05:15 | 2023-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website