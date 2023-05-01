19
o
بيروت
21
o
طرابلس
25
o
صور
20
o
جبيل
13
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
التقدمي الإشتراكي: سبعةٌ وأربعون عاماً لم يكن فيها الحزب إلا في مقدمة المسار النضالي
Lebanon 24
01-05-2023
|
07:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:
هي أربعةٌ وسبعون عامًا مضت على تأسيس الحزب التقدمي الإشتراكي خطّ فيها محطات مشرقة في لبنان والمنطقة، وأعطى فيها بلا هوادة إنجازات ساطعة رغم كل محاولات التشويه والتعمية وطمس التاريخ، وكتب بدماء مناضليه وعرقهم وتعبهم وإصرارهم صفحات من مجد، ولم يتوان عن تقديم أغلى ما لديه لأجل الإيمان المطلق بقدسية الإنسان وكرامته، ولأجل الحرية في كل مكان، من لبنان الى فلسطين، الى كل بقاع الأرض.
Advertisement
سبعةٌ وأربعون عاماً لم يكن فيها الحزب إلا في مقدمة المسار النضالي لأجل المواطنة وتطوير الدولة والمؤسسات وتعزيز الحريات والديمقراطية، وترسيخ سيادة القانون، وقيام دولة الرعاية الإجتماعية والمساواة، رغم المصاعب والعقبات. ويعيد اليوم في ذكرى تأسيسه التأكيد على الخيارات العقلانية التي يضعها ميزانًا لعمله السياسي، وعلى الرؤية التطويرية التي وضعها لبناء الدولة وسعى لها بشتى الوسائل، طارحًا البرامج والأفكار الآيلة إليها، ومُقدّمًا التضحيات في سبيلها، وقد عمل جاهدًا لتثبيت هذه القيم والمبادئ على المستوى السياسي والاجتماعي والتشريعي والحكومي والوطني، فنجح مرات وأخفق مرات أخرى.
لقد نشأ الحزب التقدمي الإشتراكي على فكرة العدالة الإجتماعية، وناضل لأجل حقوق ذوي الدخل المحدود والعمال والفقراء، ولا يزال اليوم يواصل الجهد بحثاً عن حل يوقف حال الانهيار ويفتح الباب أمام إعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة إنقاذية قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية، قبل أن يأخذ الانهيار معه كل شيء، وكي لا تعود مشاريع تقسيم البلاد، التي تهدد مستقبل كل اللبنانيين.
ويجدد الحزب التقدمي الإشتراكي في ذكرى تأسيسه التزامه كل المطالب النقابية والعمالية والتربوية والشبابية المحقّة، ويتعهد أمام كل الرفيقات والرفاق والمناصرين وجميع اللبنانيين باستمرار نضاله بإرادة لا تكل هادفة إلى تحقيق كرامة الإنسان وصون حقوقه وقيام الدولة، ومنع المزيد من المآسي.
وفي عيده الرابع والسبعين، يوجّه الحزب التقدمي الإشتراكي تحية إكبار وإجلال إلى كل المؤسسين، وإلى روح المؤسس المعلم الشهيد كمال جنبلاط، وإلى أرواح الشهداء الذين ارتقوا في معموديات النضال، وإلى كل الجرحى وإلى عائلاتهم، وإلى المناصرين، وإلى الرواد والمناضلين. وإذ يفخر بما تحقق في المسيرة الرائدة التي قادها بحكمة وشجاعة الرئيس وليد جنبلاط، يعاهد المضي قدماً مع الشباب والشابات لبناء المستقبل الذي يطمحون إليه ولإخراج لبنان من محنته، والتعلم من دروس الماضي، وترسيخ الإنجازات وتصحيح الثغرات، والتعاون مع كل حريص لتقديم الأفضل للمجتمع بكل فئاته، ولكي يبقى لبنان على الدوام منارة في هذا الشرق، وطن الحريات وكرامة الإنسان فوق كل الاعتبارات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. تهافتٌ على شراء سلعة "لا تخطر في البال" وسعرها بالدولار
Lebanon 24
في لبنان.. تهافتٌ على شراء سلعة "لا تخطر في البال" وسعرها بالدولار
15:38 | 2023-04-30
30/04/2023 03:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل قناة "الجديد"؟
Lebanon 24
ماذا يجري داخل قناة "الجديد"؟
15:17 | 2023-04-30
30/04/2023 03:17:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بنحافة زائدة وبملابس جريئة.. ابنة هيفا وهبي تُثير الجدل وتحجب خاصية التعليقات (صورة)
Lebanon 24
بنحافة زائدة وبملابس جريئة.. ابنة هيفا وهبي تُثير الجدل وتحجب خاصية التعليقات (صورة)
03:14 | 2023-05-01
01/05/2023 03:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. هؤلاء هم مرشحو "الوطني الحر" للرئاسة!
Lebanon 24
آخر معلومة.. هؤلاء هم مرشحو "الوطني الحر" للرئاسة!
13:24 | 2023-04-30
30/04/2023 01:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ عند الحدود بين لبنان وسوريا.. مُداهمات وإطلاق نار كثيف!
Lebanon 24
توترٌ عند الحدود بين لبنان وسوريا.. مُداهمات وإطلاق نار كثيف!
14:23 | 2023-04-30
30/04/2023 02:23:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2023-05-01
وسط التسويات.. هل قرّرت إيران تحجيم دور "حزب الله"؟
12:08 | 2023-05-01
خبرٌ طارئ يهمّكم عن "الدولار الجُمركي".. هذه تفاصيله
12:02 | 2023-05-01
لبنان يُسجل إنجازاً مهماً على صعيد العالم.. ما حصل رائعٌ جداً!
12:00 | 2023-05-01
في لبنان وبعض الدول العربيّة.. ماذا كُشف عن وضع "مستوى الحريات"؟
11:46 | 2023-05-01
تصريح جديد.. ماذا قال وزير الأشغال عن المرافئ اللبنانية؟
11:41 | 2023-05-01
بشأن "بوالص التأمين".. أمرٌ مهم يكشفه وزير الإقتصاد
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
01/05/2023 19:35:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
01/05/2023 19:35:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
01/05/2023 19:35:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact