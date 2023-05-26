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لبنان

لهذا السبب غادر وزير السياحة جلسة مجلس الوزراء

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-05-2023 | 09:12
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عُلم أنّ وزير السياحة وليد نصار غادر جلسة مجلس الوزراء بعدما كان أبلغ مسبقاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بذلك، للمشاركة في احتفال تكريميّ يُقام له.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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