لهذا السبب غادر وزير السياحة جلسة مجلس الوزراء

عُلم أنّ وزير السياحة وليد نصار غادر جلسة مجلس الوزراء بعدما كان أبلغ مسبقاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بذلك، للمشاركة في احتفال تكريميّ يُقام له.

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