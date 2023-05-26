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لبنان

المرتضى: قصر سرسق ضمير وقلب الثقافة اللبنانية

Lebanon 24
26-05-2023 | 09:46
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قال وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى: "ان انخراط المكتب الفدرالي السويسري للثقافة بالتعاون مع اليونيسكو  والدولة الإيطالية بإعادة الألق الى قصر سرسق يتعدى ترميم الحجر على أهميته ويطال ترميم دور لبنان الثقافي والحضاري الذي كان وما زال وطنًا يرتحلُ الجمال إليه من كل العالم".
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وأضاف: " قصر سرسق هو ضمير وقلب الثقافة اللبنانية، من هندسته المعمارية يتدفق التنوع وينبع الحوار ويتدلّى الجمال في أرجائه وسط زحمة مواعيد التلاقي بين الفن والأدب بكل أطيافهما وما عودته القريبة على أيدي شركاء انقاذه إلا فعل إيمان أممي أن روح القصر عادت إليه وأنه سيعود ليملئ الدنيا ويشغل الناس من جديد".

 كلام الوزير المرتضى جاء اثر زيارة  تفقدية  قام بها الى مقر قصر  سرسق  في الاشرفية  ترافقه  مديرة الثقافة وحالات الطوارئ في اليونسكو، كريستا بيكات، والسفيرة السويسرية في لبنان الدكتورة ماريون وايشيلت، ومديرة مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت كوستانزا فارينا، وذلك للإطلاع على الية سير اعمال الترميم في هذا المعلم التراثي - التاريخي الذي تعرض لاضرار جسيمة جراء انفجار مرفا بيروت.

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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