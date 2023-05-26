24
o
بيروت
27
o
طرابلس
20
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تعاون بين الكونسرفتوار وسيدة الجمهور
Lebanon 24
26-05-2023
|
10:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
تم، في إطار التعاون بين المعهد الوطني العالي للموسيقى والمؤسسات اللبنانية، تبادل الزيارات بين رئيسة المعهد الدكتورة هبة القواس ورئيس مدرسة سيدة الجمهور الأب شربل باتور اليسوعي، وذلك لفتح أفق تعاون ثقافي تربوي موسيقي مثمر بين المؤسستين.
Advertisement
وأفاد بيان للمعهد، ان أفكارا عديدة طرحت على صعيد هذا التعاون، ستستكمل ضمن الخطة الموضوعة من القواس للتشبيك مع المؤسسات الخاصة والرسمية، من أجل التكامل بين المؤسسات اللبنانية لتعزيز حضورها وإيجاد رؤية جديدة لآفاق التعاون، عبر التكاتف والعمل الجدي بين الصروح المهمة في لبنان لاستثمار دورها التاريخي الفعال في المنطقة. ومن هذا المنطلق كان التعاون مع صرح عريق ذي تاريخ تربوي مؤثر في لبنان والمنطقة كمدرسة سيدة الجمهور التي خرجت أسماء لامعة في العالم وانتشر خريجوها في أصقاع الأرض حاملين رسالة لبنان الثقافية والعلمية.
اطلعت القواس على أقسام المدرسة العريقة ومبانيها خلال زيارتها، وتم التركيز بداية على إقامة حفل تؤديه الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية في حرم المدرسة، وتحديدا في الكنيسة التي تتسع لحوالي ألف شخص، وهي مجهزة بشكل كامل لإقامة هذا الريسيتال. وصولا إلى "مركز التراث الموسيقى اللبناني" CPML الذي أسسته زينة صالح منذ سنوات، وسبل التعاون بين المعهد والكونسرفتوار عبر تفعيل الإرث الذي يحتضنه المركز من ناحية إطلاقه للعلن، وذلك من خلال الجانب التوثيقي والدراسات والأبحاث وتدريس علم الموسيقى Musicology ، ومن ناحية أخرى عبر كيفية عزف الأوركسترا والعازفين والطلاب هذا الإرث الموسيقي.بالإضافة إلى التعاون على مستوى المدرسة الموسيقية في سيدة الجمهور وكيفية التعاون وتطوير المنهج الدراسي والتعليم".
المصدر:
الوكالة الوطنية
لبنان
أفراح ومناسبات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ طارئ عن رواتبكم.. ماذا سيجري بعد 15 يوماً؟
Lebanon 24
خبرٌ طارئ عن رواتبكم.. ماذا سيجري بعد 15 يوماً؟
13:37 | 2023-05-25
25/05/2023 01:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مأسوية في بيروت.. شابٌ يخسر حياته بطريقةٍ مؤسفة!
Lebanon 24
حادثة مأسوية في بيروت.. شابٌ يخسر حياته بطريقةٍ مؤسفة!
16:10 | 2023-05-25
25/05/2023 04:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مطرب كبير في ذمة الله.. توفي في أحد مستشفيات كاليفورنيا
Lebanon 24
مطرب كبير في ذمة الله.. توفي في أحد مستشفيات كاليفورنيا
03:08 | 2023-05-26
26/05/2023 03:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بكاء ورعب على طائرة... شاهدوا بالفيديو ما حصل قبل هبوطها!
Lebanon 24
بكاء ورعب على طائرة... شاهدوا بالفيديو ما حصل قبل هبوطها!
05:18 | 2023-05-26
26/05/2023 05:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
13:45 | 2023-05-25
25/05/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:51 | 2023-05-26
ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء: تسيير العمل الحكومي ليس استفزازا ولا ضربا للميثاقية والشراكة
03:01 | 2023-05-26
ميقاتي التقى منسق الامم المتحدة.. وهذا ما قاله الأخير عن المساعدات للاجئين السوريين
05:00 | 2023-05-26
تصويب الحوار بين"التيار " والمعارضة هل يوصل الى توافق مع "الثنائي الشيعي"؟
04:00 | 2023-05-26
"مبادرة" آلان عون.. أيّ "حظوظ" لرئيس من "لبنان القوي"؟!
11:46 | 2023-05-26
يحمل مسدسا غير مرخص وكمية من المخدرات... هكذا تم توقيفه
11:44 | 2023-05-26
ترقية البيسري الى رتبة لواء
فيديو
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-26
26/05/2023 19:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
01:46 | 2023-05-23
26/05/2023 19:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
00:30 | 2023-05-23
26/05/2023 19:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact