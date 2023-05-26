تعاون بين الكونسرفتوار وسيدة الجمهور

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تم، في إطار التعاون بين المعهد الوطني العالي للموسيقى والمؤسسات اللبنانية، تبادل الزيارات بين رئيسة المعهد الدكتورة هبة القواس ورئيس مدرسة سيدة الجمهور الأب شربل باتور اليسوعي، وذلك لفتح أفق تعاون ثقافي تربوي موسيقي مثمر بين المؤسستين.وأفاد بيان للمعهد، ان أفكارا عديدة طرحت على صعيد هذا التعاون، ستستكمل ضمن الخطة الموضوعة من القواس للتشبيك مع المؤسسات الخاصة والرسمية، من أجل التكامل بين المؤسسات اللبنانية لتعزيز حضورها وإيجاد رؤية جديدة لآفاق التعاون، عبر التكاتف والعمل الجدي بين الصروح المهمة في لبنان لاستثمار دورها التاريخي الفعال في المنطقة. ومن هذا المنطلق كان التعاون مع صرح عريق ذي تاريخ تربوي مؤثر في لبنان والمنطقة كمدرسة سيدة الجمهور التي خرجت أسماء لامعة في العالم وانتشر خريجوها في أصقاع الأرض حاملين رسالة لبنان الثقافية والعلمية.اطلعت القواس على أقسام المدرسة العريقة ومبانيها خلال زيارتها، وتم التركيز بداية على إقامة حفل تؤديه الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية في حرم المدرسة، وتحديدا في الكنيسة التي تتسع لحوالي ألف شخص، وهي مجهزة بشكل كامل لإقامة هذا الريسيتال. وصولا إلى "مركز التراث الموسيقى اللبناني" CPML الذي أسسته زينة صالح منذ سنوات، وسبل التعاون بين المعهد والكونسرفتوار عبر تفعيل الإرث الذي يحتضنه المركز من ناحية إطلاقه للعلن، وذلك من خلال الجانب التوثيقي والدراسات والأبحاث وتدريس علم الموسيقى Musicology ، ومن ناحية أخرى عبر كيفية عزف الأوركسترا والعازفين والطلاب هذا الإرث الموسيقي.بالإضافة إلى التعاون على مستوى المدرسة الموسيقية في سيدة الجمهور وكيفية التعاون وتطوير المنهج الدراسي والتعليم".