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لبنان

انتشار امراض معدية في لبنان؟.. هذا ما كشفه تجمع الاطباء

Lebanon 24
26-05-2023 | 10:36
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دعا المكتب الصحي المركزي في "التجمع الوطني الديموقراطي" في لبنان و"اللجنة الصحية في "تجمع الاطباء في لبنان"، في بيان، "وزارة الصحة العامة، الى التعميم على كافة المستوصفات والمراكز الطبية، خصوصا في القرى النائية وأحياء المدن، ضرورة مراقبة انتشار الامراض المعدية، وتحديدا في حضانات الاطفال والمدارس، واتخاذ اجراءات احترازية وقائية مسبقا".
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واكد التجمعان "اهمية التنسيق الدائم مع منظمة الصحة العالمية، التي اطلقت مؤخرا "شبكة مراقبة دولية للكشف السريع، عن التهديدات المتعلقة بالأمراض المعدية الجديدة مثل كوفيد-19 وغيره، وتبادل المعلومات للوقاية من الأوبئة".
 
وأشارا الى ان "نظام تتبع ومراقبة الأمراض المعدية، يهدف إلى تحديد هذه الأمراض بشكل سريع، بغية التدخل لمنع انتشارها، و اعطاء العلاجات واللقاحات في الوقت المناسب".
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

صحة

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