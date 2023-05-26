Advertisement

لبنان

قائد الجيش استقبل سفراء سويسرا والنروج وألمانيا وعرض الاوضاع مع نصري الخوري

Lebanon 24
26-05-2023 | 10:52
A-
A+
Doc-P-1071068-638207194639088730.png
Doc-P-1071068-638207194639088730.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، السفيرة السويسرية ماريون ويشيلت والسفير النروجي مارتن إترفيك،  وتم التداول في شؤون مختلفة.

كما استقبل السفير الألماني أندرياس كيندل والملحق العسكري المقدم هينو ماتزكن، وتم توقيع اتفاقية تعاون في مجال التجهيز مع الجيش.
Advertisement

كذلك، استقبل الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري الخوري، وتناول البحث الأوضاع العامة.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:51 | 2023-05-26
03:01 | 2023-05-26
05:00 | 2023-05-26
04:00 | 2023-05-26
11:46 | 2023-05-26
11:44 | 2023-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website