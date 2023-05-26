قائد الجيش استقبل سفراء سويسرا والنروج وألمانيا وعرض الاوضاع مع نصري الخوري

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، السفيرة السويسرية ماريون ويشيلت والسفير النروجي مارتن إترفيك، وتم التداول في شؤون مختلفة.كما استقبل السفير الألماني أندرياس كيندل والملحق العسكري المقدم هينو ماتزكن، وتم توقيع اتفاقية تعاون في مجال التجهيز مع الجيش.كذلك، استقبل الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري الخوري، وتناول البحث الأوضاع العامة.