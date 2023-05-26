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لبنان

ترقية البيسري الى رتبة لواء

Lebanon 24
26-05-2023 | 11:44
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تمت ترقية العميد الياس البيسري إلى رتبة لواء من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بحسب الـ"ام تي في". 
 
 
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ترقية العميد الياس البيسري إلى رتبة لواء من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء (ام تي في)
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