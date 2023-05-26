يحمل مسدسا غير مرخص وكمية من المخدرات... هكذا تم توقيفه

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بالقاء القبض على المدعو "م.خ" في محلة الزاهرية في طرابلس حيث ضبط بحوزته على مسدس حربي غير مرخص وكمية من المخدرات.



وعلى الفور تم تسليمه الى الجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقه.

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