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لبنان

عبد الساتر للمسؤولين: قوموا بواجبكم!

Lebanon 24
26-05-2023 | 16:04
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إحتفل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر بالقدّاس الإلهي، في مناسبة اختتام الشهر المريمي، في كنيسة السيّدة أمّ النور في المدوّر، بدعوة من رئيس المجلس العام الماروني ميشال متّى، عاونه فيه خادم الرعيّة الخوري إيليّا مونس، ومسؤول دائرة التواصل في الأبرشيّة الخوري مروان عاقوري، في حضور النائبين نديم الجميّل وهاكوب تيرزيان، الوزير السابق المهندس جو سركيس، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، نقيب المحرّرين جوزيف القصيفي، رئيس الرابطة المارونيّة السفير خليل كرم، المديرة العامّة للمؤسّسة المارونيّة للإنتشار هيام بستاني، مديرة المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي الأخت هاديا أبي شبلي، ورئيس "رابطة لبكرا" غسان خوري، رئيس قدامى الحكمة المحامي فريد الخوري، مخاتير منطقة المدوّر، أعضاء الهيئة التنفيذيّة للرابطة المارونيّة، أعضاء المجلس ولجنة السيدات في المجلس العام الماروني، وحشد من المؤمنين.
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وألقى المطران عبد الساتر عظة، جاء فيها: " أمّنا مريم العذراء كانت متميّزة بإصغائها لكلام الله ولكلام ابنها الوحيد، ربّنا وإلهنا، وبإصغائها في كلّ وقت وحتى اليوم للأشخاص الذين يلتجئون إليها لطلب شفاعتها. ونحن اليوم مدعوّون على مثالها، إلى الاصغاء إلى من يأتون إلينا طالبين المعونة. لأن الاصغاء مهمّ كتقديم مساعدة، فلنجلس مع الآخر ونصغي إليه ونحاول التخفيف من وجعه بالمحبّة التي نظهرها له". 
 
اضاف: "أشكر المجلس العام الماروني على الخدمات التي يقدمها إن بتوزيع الحصص الغذائية في المناسبات والتي تتطلّب منكم تضحيات شخصيّة أحيانًا كثيرة من أجل تأمينها، وإن بالعناية الطبية في المستوصف في هذا المبنى وفي رعيّة مار يوحنّا في الأشرفيّة". 

وفي الختام، طالب المسؤولين في الدولة أن "يقوموا بواجبهم ويهتمّوا بالمرضى والعاجزين وأن يوجدوا الأموال الضروريّة لهذه الخدمات الأساسيّة، تمامًا كما يؤمّنون الأموال لأهداف أخرى تهمّهم وتعنيهم. فليس مطلوبًا أن تحلّ الجمعيّات مكان الدولة في كلّ خدماتها الواجبة عليها تجاه المواطن". 
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