إحداها في شمال شرق لبنان.. 9 هزات تضرب سوريا خلال 24 ساعة!

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل تسجيل محطاته لـ9 هزات أرضية ضعيفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، علماً أنها قدّرت بأقل من 4 درجات على مقياس ريختر.



وبيّن المركز في بيان له أن من الهزات المسجلة، 5 هزّات شمال غرب اللاذقية، وعلى بعد من 40 إلى 43 كيلومتراً، وبقدر يتراوح بين 2.2 و3.7 درجات، وهزّة شمال شرق لبنان بقدر 1.6 درجة، وهزّة جنوب القنيطرة بـ17 كيلومتراً بقدر 1.8 درجة، وهزّتان في البر التركي أكبرهما بقدر 3.9 درجات.

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كما أكد المركز في إعلانه أن جميع هذه الهزّات من حيث العدد والموقع والقدر، تندرج ضمن الاحتمال المتوقع لها حسب الدراسات المعدّة في إطار المركز.



