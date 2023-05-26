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لبنان
غموض
Lebanon 24
26-05-2023
|
17:03
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ما يزال موقف دولة كبرى من قضية الحاكم رياض سلامة يكتنفه غموض، وسط معلومات عن استمرار دعم الحماية له، خلال فترة تولِّيه منصبه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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