Advertisement

لبنان

إنفجار يهزُّ الجنوب ليلاً.. ماذا حصلَ في بلدة أنصار؟

Lebanon 24
27-05-2023 | 00:56
A-
A+
Doc-P-1071206-638207712583067985.jpg
Doc-P-1071206-638207712583067985.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هزَّ صوت إنفجار أرجاء منطقة النبطية ليل الجمعة - السبت، وفق ما أفادت صحيفة "النهار".
 
وبحسب المعلومات الأولية، فإنّ الصوت الذي سُمع ناجمٌ عن تدريبات تُجرى داخل "مُعسكر أنصار"، وقد جرى تناقل مقطع صوتي لأحد الناشطين في البلدة يقولُ فيه إنّ إنفجارين وقعا، الأوّل قوي والثاني ضعيف، وسببهما مناورة عسكرية تُجرى هناك.
Advertisement
 
بدورهم، بدأ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي بتناقل الخبر، مؤكدين حصول تدريبات من دون إثبات هذا الأمر، علماً أنّ أحد الناشطين نشر مقطع فيديو قال إنه للحادثة، إلا أنه عاد وحذفه لاحقاً.
 
من جهتها، قالت مصادر بلدية أنصار لـ"لبنان24" الكلام عن "حصول مناورة عسكرية ضخمة" في المنطقة، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً.
 
 


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-05-27
06:00 | 2023-05-27
05:30 | 2023-05-27
05:25 | 2023-05-27
05:22 | 2023-05-27
05:04 | 2023-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website