إنفجار يهزُّ الجنوب ليلاً.. ماذا حصلَ في بلدة أنصار؟

هزَّ صوت إنفجار أرجاء منطقة النبطية ليل الجمعة - السبت، وفق ما أفادت صحيفة "النهار".

وبحسب المعلومات الأولية، فإنّ الصوت الذي سُمع ناجمٌ عن تدريبات تُجرى داخل "مُعسكر أنصار"، وقد جرى تناقل مقطع صوتي لأحد الناشطين في البلدة يقولُ فيه إنّ إنفجارين وقعا، الأوّل قوي والثاني ضعيف، وسببهما مناورة عسكرية تُجرى هناك.

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بدورهم، بدأ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي بتناقل الخبر، مؤكدين حصول تدريبات من دون إثبات هذا الأمر، علماً أنّ أحد الناشطين نشر مقطع فيديو قال إنه للحادثة، إلا أنه عاد وحذفه لاحقاً.

من جهتها، قالت مصادر بلدية أنصار لـ"لبنان24" الكلام عن "حصول مناورة عسكرية ضخمة" في المنطقة، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً.





