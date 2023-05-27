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لبنان

جنبلاط ونصرالله "يجتمعان".. وإنتقادٌ لهذه الجهة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-05-2023 | 02:45
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خلال حوارٍ أخير له، إنتقدَ النائب السابق وليد جنبلاط بشكلٍ غير مباشر عمل المنظمات غير الحُكوميّة (الـــ NGO's)، قائلاً: "الـNGO's وما أدراك ما الـNGO's".
ما قالهُ جنبلاط يتقاطعُ مع الإنتقادات الدائمة التي يُوجهها الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله لتلك المنظمات، إذ يعتبر الأخير أنها مصدر تمويل لجهاتٍ هدفها تشويه صورة "حزب الله" بشكلٍ مُستمر. 
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وتعليقاً على هذا الأمر، قال أحدُ المسؤولين في حزب بارز: "نصرالله وجنبلاط يجتمعان في هذه النقطة. على ما يبدو هناك ريبة جنبلاطية من تلك المنظمات، إلا أنَّ هذا الأمر لم يتجلَّ عبر المواقف السابقة بشكلٍ واضح".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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