مرجع سياسيّ: هكذا سيعود العرب إلى لبنان

قال مرجعٌ سياسيّ بارز إنّ بيان القمة العربيّة كان واضحاً لناحية حثّ اللبنانيين على انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة لوضع البلاد على سكة التعافي السياسيّ والإقتصاديّ.

وأشار المرجع إلى أنّ قرار المملكة العربيّة السعوديّة باستئناف التبادل التجاريّ مع لبنان، بالإضافة إلى قيام البحرين باستئناف التمثيل الدبلوماسيّ على مستوى السفراء مع بيروت يجب إستكمالهما بانتخاب رئيس وحكومة جديدة كي يعود العرب بالفعل إلى لبنان بعد أنّ يتأكدوا من إستقرار الوضعين السياسيّ والإقتصاديّ.