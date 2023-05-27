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لبنان
خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المنطقة.. ما السبب؟
Lebanon 24
27-05-2023
|
03:14
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أعلنت "أوجيرو" أن "عطلاً طرأ في سنترال شدرا بسبب الضغط على المولدات، مما ادى الى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق".
وأشارت الى ان "فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".
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