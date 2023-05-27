Advertisement

لبنان

نداءٌ إلى السوريين في منطقة لبنانية معروفة.. هذا ما طُلِب منهم!

Lebanon 24
27-05-2023 | 04:01
A-
A+
Doc-P-1071258-638207823472157230.jpg
Doc-P-1071258-638207823472157230.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت بلدية الغبيري بياناً طلبت فيه من السوريين المقيمين في المنطقة المذكورة، ملء استمارة الكترونية خاصّة بهم من خلال مسح "الكيو آر كود" QR CODE او من خلال الرابط التالي: https://zfrmz.com/j196kQhdowkoY4YTEdng".
Advertisement
وأضاف البيان: "وعند الانتهاء من تعبئة الاستمارة الإلكترونية، يجب تنزيل ملف الاستمارة التي تمت تعبئتها وحفظها على الجوال والاحتفاظ بنسخة ورقية منها لإبرازها عند الطلب. للمساعدة في تعبئة هذه الاستمارة، يمكن التوجه الى مكاتب المخاتير في الغبيري ابتداء من يوم الجمعة 26 أيار 2023، علماً أن آخر مهلة لملء هذه الإستمارة 10 حزيران 2023. وستقوم شرطة البلدية ابتداء من 11 حزيران 2023 بالكشف على الأماكن السكنية والتأكد من صحة المعلومات التي أدرجت على الاستمارة الإلكترونية". 
 
ودعت البلدية جميع أصحاب أماكن السكن الى "التقدم من البلدية للتصريح عن الشاغلين السوريين لديهم في مهلة أقصاها 10 حزيران، تحت طائلة المسؤولية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-05-27
06:00 | 2023-05-27
05:30 | 2023-05-27
05:25 | 2023-05-27
05:22 | 2023-05-27
05:04 | 2023-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website