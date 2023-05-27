نداءٌ إلى السوريين في منطقة لبنانية معروفة.. هذا ما طُلِب منهم!

أصدرت بلدية الغبيري بياناً طلبت فيه من السوريين المقيمين في المنطقة المذكورة، ملء استمارة الكترونية خاصّة بهم من خلال مسح "الكيو آر كود" QR CODE او من خلال الرابط التالي: https://zfrmz.com/j196kQhdowkoY4YTEdng".

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وأضاف البيان: "وعند الانتهاء من تعبئة الاستمارة الإلكترونية، يجب تنزيل ملف الاستمارة التي تمت تعبئتها وحفظها على الجوال والاحتفاظ بنسخة ورقية منها لإبرازها عند الطلب. للمساعدة في تعبئة هذه الاستمارة، يمكن التوجه الى مكاتب المخاتير في الغبيري ابتداء من يوم الجمعة 26 أيار 2023، علماً أن آخر مهلة لملء هذه الإستمارة 10 حزيران 2023. وستقوم شرطة البلدية ابتداء من 11 حزيران 2023 بالكشف على الأماكن السكنية والتأكد من صحة المعلومات التي أدرجت على الاستمارة الإلكترونية".



ودعت البلدية جميع أصحاب أماكن السكن الى "التقدم من البلدية للتصريح عن الشاغلين السوريين لديهم في مهلة أقصاها 10 حزيران، تحت طائلة المسؤولية".