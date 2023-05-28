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لبنان

رجلٌ خطير يتنقل في برج حمود "سيراً على الأقدام".. شاهدوا صورته!

Lebanon 24
28-05-2023 | 04:26
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: 
 
"في سياق المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات سيرًا على الأقدام في محلة برج حمود والمناطق المجاورة.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروّج وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويته وهو المدعو: ب. م. (من مواليد عام 1991، سوري- لبناني)، وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيدًا لتوقيفه بالجرم المشهود.

وبتاريخ 23-05-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة برج حمود أثناء قيامه بترويج المخدرات. وبتفتيشه ضبط بحوزته كمية من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي /47/غ، مظروف نايلون بداخله كمية من حبوب الكبتاغون زنتها حوالي /18،5/غ، وهاتف خلوي.

وبتفتيش منزله الكائن في محلة ذاتها، جرى ضبط: كيسين من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي /500/غ - مظروف بداخله مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي /23،5/غ - مظروف بداخله كمية من حبوب الكبتاغون زنتها حوالي /12،2/غ - /6/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي /24/غ - /11/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة الباز زنتها حوالي /45/غ. وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات سيرًا على الأقدام لعدد من الزبائن في محلة برج حمود والمناطق المجاورة، وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 
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