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لبنان
بعد اخبار عن وفاته بالطاعون... هذا ما اوضحته عائلته
Lebanon 24
30-05-2023
|
03:24
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بعد انتشار اخبار عن وفاة الشاب "محمد مازن" بسبب مرض الطاعون، أكدت عائلته ان لا صحة للخبر والسبب الحقيقي للوفاة هو اصابته بسرطان الدم.
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Lebanon 24
الطاعون
سرطان الدم
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