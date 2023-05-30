Advertisement

لبنان

بعد اخبار عن وفاته بالطاعون... هذا ما اوضحته عائلته

Lebanon 24
30-05-2023 | 03:24
A-
A+
Doc-P-1072296-638210393878608485.jpg
Doc-P-1072296-638210393878608485.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
بعد انتشار اخبار عن وفاة الشاب "محمد مازن" بسبب مرض الطاعون، أكدت عائلته ان لا صحة للخبر والسبب الحقيقي للوفاة هو اصابته بسرطان الدم.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بشرى لمرضى سرطان الدم.. هذا ما تمّت الموافقة عليه!
lebanon 24
30/05/2023 12:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الطاعون

سرطان الدم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-05-30
04:00 | 2023-05-30
05:30 | 2023-05-30
05:05 | 2023-05-30
05:03 | 2023-05-30
04:57 | 2023-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website