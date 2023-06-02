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لبنان

الاستثمار الأهم هو في العقار والذهب

Lebanon 24
02-06-2023 | 22:34
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كتبت رشا يوسف في "الديار": ما هو وضع القطاع العقاري ؟ المطورة العقارية فدك شعيب تقول : الوضع العقاري في مراحل الصعود اي ارتفاع الأسعار ليستعيد تدريجيا قيمته السابقة قبل أزمة ٢٠١٩ / و نحن نؤكد ان الدولار يفقد قيمته مع الوقت وخاصة مع التحول الإقليمي والتطورات الأخيرة....لذلك احفظ دولارك في عقار أو ذهب. بما يخص المغتربين ...منذ بداية الازمة وتوجه المغترب لشراء عقار كان ظاهرة ملفتة وذلك للتخلص من الشيكات المصرفية لأنهم كانوا على اطلاع ان الشيكات ستفقد قيمتها مع الوقت وهيك ( راحت المصاري ...) من أدرك الوضع وهم عدد لا بأس به اخرج فلوسه شيكات واستبدلها بعقارات...مع الملاحظة انني كنت من المشجعين على استثمار الليرة اللبنانية من اول الازمة واكدت انها ستفقد قيمتها نهائيا ....اما المغترب حاليا فيقوم بحركة شراء العقارات تدريجيا وذلك لان العدد الاكبر استحصل على عقار في اول الازمة.
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لكن ما نلحظه ان السوق يتحرك بشكل ملحوظ هذه الفترة خوفا ان يفقد الدولار الكاش قيمته وبعد تفعيل ملف الإسكان المدعوم من الصندوق الكويتي الذي يشير أيضا إلى تحسن السوق العقاري.
وبما ان الشيك تقريبا فقد قيمته حتى لامس خسارة بنسبة 85 % أصبح الدفع كاش فقط / حتى التقسيط اصبح نادرا وذلك لان وضع البلد السياسي متوتر وغير مستقر...
اما بما يخص المناطق المطلوبة يهمني ان اذكر نقطة مهمة جدا وهي ان اكثرية المغتربين المستثمرين في العقار من اول الازمة تنحصر طلباتهم في أطراف الضاحية وبيروت ( راس النبع ....الرملة البيضا ...الجناح وبيرحسن ...) ومع التوسع نحو الحازمية بعبدا.
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