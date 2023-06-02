26
o
بيروت
30
o
طرابلس
13
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الاستثمار الأهم هو في العقار والذهب
Lebanon 24
02-06-2023
|
22:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت رشا يوسف في "الديار": ما هو وضع القطاع العقاري ؟ المطورة العقارية فدك شعيب تقول : الوضع العقاري في مراحل الصعود اي ارتفاع الأسعار ليستعيد تدريجيا قيمته السابقة قبل أزمة ٢٠١٩ / و نحن نؤكد ان الدولار يفقد قيمته مع الوقت وخاصة مع التحول الإقليمي والتطورات الأخيرة....لذلك احفظ دولارك في عقار أو ذهب. بما يخص المغتربين ...منذ بداية الازمة وتوجه المغترب لشراء عقار كان ظاهرة ملفتة وذلك للتخلص من الشيكات المصرفية لأنهم كانوا على اطلاع ان الشيكات ستفقد قيمتها مع الوقت وهيك ( راحت المصاري ...) من أدرك الوضع وهم عدد لا بأس به اخرج فلوسه شيكات واستبدلها بعقارات...مع الملاحظة انني كنت من المشجعين على استثمار الليرة اللبنانية من اول الازمة واكدت انها ستفقد قيمتها نهائيا ....اما المغترب حاليا فيقوم بحركة شراء العقارات تدريجيا وذلك لان العدد الاكبر استحصل على عقار في اول الازمة.
Advertisement
لكن ما نلحظه ان السوق يتحرك بشكل ملحوظ هذه الفترة خوفا ان يفقد الدولار الكاش قيمته وبعد تفعيل ملف الإسكان المدعوم من الصندوق الكويتي الذي يشير أيضا إلى تحسن السوق العقاري.
وبما ان الشيك تقريبا فقد قيمته حتى لامس خسارة بنسبة 85 % أصبح الدفع كاش فقط / حتى التقسيط اصبح نادرا وذلك لان وضع البلد السياسي متوتر وغير مستقر...
اما بما يخص المناطق المطلوبة يهمني ان اذكر نقطة مهمة جدا وهي ان اكثرية المغتربين المستثمرين في العقار من اول الازمة تنحصر طلباتهم في أطراف الضاحية وبيروت ( راس النبع ....الرملة البيضا ...الجناح وبيرحسن ...) ومع التوسع نحو الحازمية بعبدا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل سيسحب موظفو القطاع العام رواتبهم على هذا السعر من صيرفة؟
Lebanon 24
هل سيسحب موظفو القطاع العام رواتبهم على هذا السعر من صيرفة؟
10:01 | 2023-06-02
02/06/2023 10:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملايين" على الأوتوستراد... شاهدوا هذا الفيديو من الدورة
Lebanon 24
"ملايين" على الأوتوستراد... شاهدوا هذا الفيديو من الدورة
09:08 | 2023-06-02
02/06/2023 09:08:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير لبناني متهم باغتصاب فتاتين ومحاميه يرد: "علاقات رومانسية تخللتها خلافات وانفصالات"
Lebanon 24
سفير لبناني متهم باغتصاب فتاتين ومحاميه يرد: "علاقات رومانسية تخللتها خلافات وانفصالات"
14:49 | 2023-06-02
02/06/2023 02:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يرتفع.. كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يرتفع.. كم بلغ عصر اليوم؟
10:00 | 2023-06-02
02/06/2023 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني معتزل يتحدث لأول مرة عن المساكنة التي تعيشها ابنته.. ويروي التجربة ذاتها مع زوجته (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبناني معتزل يتحدث لأول مرة عن المساكنة التي تعيشها ابنته.. ويروي التجربة ذاتها مع زوجته (فيديو)
03:30 | 2023-06-02
02/06/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2023-06-03
باسيل بعد ترشيح أزعور: أول الغيث الإطاحة بأربعة نواب... وبالإبراء المستحيل؟
02:45 | 2023-06-03
حملة تصاعدية على أزعور... ماذا تتضمن؟
03:24 | 2023-06-03
جعجع التقى وفداً من لجنة اللامركزية الإدارية في نقابة المحامين
03:13 | 2023-06-03
خبرٌ يهمّكم عن طقس لبنان.. هذا ما ستشهده الحرارة
02:44 | 2023-06-03
بلال عبدالله: اجتماع اللقاء الديمقراطي الثلاثاء سيحمل كل الخير للبنان
02:37 | 2023-06-03
الحاج حسن: الفريق الرافض للحوار والتفاهم يساهم في إطالة الأزمة
فيديو
فيديو مروع.. نجوا بأعجوبة بعد سقوط مركبة في فناء كانوا يلعبون فيه
Lebanon 24
فيديو مروع.. نجوا بأعجوبة بعد سقوط مركبة في فناء كانوا يلعبون فيه
08:00 | 2023-06-02
03/06/2023 10:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور ضيوف عرب وأجانب عشاء ملكي فاخر احتفالا بزفاف ولي العهد الأردني.. والملك عبدالله يبدو متعباً (فيديو)
Lebanon 24
بحضور ضيوف عرب وأجانب عشاء ملكي فاخر احتفالا بزفاف ولي العهد الأردني.. والملك عبدالله يبدو متعباً (فيديو)
01:51 | 2023-06-02
03/06/2023 10:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
واحدة من أغرب التصديات لكرة القدم حدثت في مباراة بالدوري السعودي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
واحدة من أغرب التصديات لكرة القدم حدثت في مباراة بالدوري السعودي.. شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-31
03/06/2023 10:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact