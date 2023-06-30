في البوار.. جثة قرب كنيسة القديسة تقلا!

عثر على المواطن "م. د."، مواليد 1944، جثة قرب كنيسة مار تقلا في البوار، وفقاً لـ"الوطنية للإعلام".





وحضرت الى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.





وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي، تبيّن أن سبب الوفاة ازمة قلبية، وتم نقل الجثة من قبل عناصر مركز العقيبة في الدفاع المدني الى مستشفى البوار الحكومي.

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