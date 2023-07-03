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لبنان

العثور على قنابل وقذائف عند طلعة العقبة

Lebanon 24
03-07-2023 | 07:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على قنابل وقذائف قديمة، مرمية الى جانب الطريق عند طلعة العقبة - زغرتا، وقد صادرها الجيش.
 
 
 
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