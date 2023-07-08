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لبنان

فيديو جديد لـ"دبكة ورقص" في مطار بيروت.. شاهدوه الآن

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-07-2023 | 04:21
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حصل "لبنان24" على مقطع فيديو يوثق حفلة من الدبكة والرّقص في حرم مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وذلك خلال إستقبالٍ وفداً لبنانياً تربع في المرتبة الثانية عالمياً في بطولة دوليّة أقيمت بتركيا مؤخراً تختصّ بـ"الحساب الذهني السريع".
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وبحسب الفيديو، فإنّ فرقة تؤدي الدبكة البعلبكيّة كانت بإنتظار الوفد الذي ضمّ نخبة من أطفال لبنان الأبطال الذين مثلوا وطنهم خلال المسابقة المذكورة التي نظمتها المؤسسة الدولية "WAMAS". 

فوزٌ مستحق

وخلال البطولة التي شارك بها 400 طالبٍ وطالبة من 18 دولة، تمكنت الشّابة ماريا عودة من تحقيق فوز لبنان، وقد جاءت مشاركتها ضمن وفدٍ مثل بلاد الأرز وتألّف من 9 طلابٍ تحت إشراف شركة "BFC" المعنية بتدريب الأطفال على الحساب الذهني السريع.
 


للإطلاع على تفاصيل مشاركة لبنان في المسابقة.. إضغط هنا
 
 
 
 


المصدر: خاص "لبنان 24"
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خاص "لبنان 24"

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