الشيخ قاووق: الأولوية لدى حزب الله إيقاف الإنهيار والتدهور وإنقاذ البلد

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شدد عضو المجلس المركزي في" حزب الله" الشيخ نبيل قاووق على أن "الحزب حريص على التوافق، لأن الأولوية لديه، إيقاف الإنهيار والتدهور وإنقاذ البلد، ولكن أولوية الطرف الآخر، توظيف الانهيار واستثماره لأهداف سياسية".واشار خلال مجلس عاشورائي الى أن "لبنان على عتبة أزمة مالية خطيرة، وهناك خشية حقيقية من انفلات سعر الدولار، ومسؤوليتنا الوطنية تفرض علينا وعلى الجميع التصدي لإنقاذ البلد من الأزمة القادمة".وأضاف : "إن المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على عاتق الحكومة، وعليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ البلد من أزمة مالية جديدة، لأن الناس ما عادت تحتمل الأزمات".وختم الشيخ قاووق بالقول:" إن أزمة النازحين بدأت بتورّط فريق داخلي في مشروع إسقاط الدولة في سوريا، واليوم هناك مسؤولون سياسيون رسميون يعملون على إبقاء النازحين خوفاً من أميركا على حساب مصلحة لبنان".