قاووق: لبنان لا يقبل برئيس يعمل على إعادة البلد إلى العام 1982

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وشقت المسيرة طريقها في شوارع المدينة، لتختتم في الساحة العامة، بمشاركة عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله وعلماء دين وفاعليات وشخصيات وحشود من المشاركين الذين تقاطروا إلى المدينة من مختلف القرى والبلدات المحيطة.في نهاية المسيرة تم رفع الراية الحسينية على سارية عملاقة، ثم ألقى قاووق كلمة قال فيها: "إن المقاومة منذ العام 2006 إلى اليوم، وهي على مسارات الانتصار، تحمي الحدود والثروات والحقوق، وتصون السيادة والكرامة. أما العدو الصهيوني فهو في قعر الهزيمة، وفي أسفل السافلين، والمقاومة في أعلى عليين. ها هو الجيش الإسرائيلي يهزم أمام مخيم جنين، ويذل أمام خيمة حزب الله. إننا في الحزب نتطلع ليوم قادم تكون فيه ساحات بنت جبيل معبراً لرجال الله الفاتحين للجليل تنفيذاً لوعد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله".وأكد قاووق أن "لبنان الانتصار والمقاومة والكرامة لا يمكن أن يقبل برئيس يعمل على إعادة البلد إلى العام 1982، ولا يتحمل هذا البلد رئيسا يكون منصة للانقلاب على إنجازات المقاومة وتغيير المعادلات الحساسة في الداخل، فلبنان ليس الساحة المناسبة لأي ضغوط وعقوبات خارجية من أجل تمرير أهداف سياسية".