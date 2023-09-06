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لبنان

فيديو نادر.. إليكُم ما قالهُ الفنان دريد لحام عن لبنان الجميل!

Lebanon 24
06-09-2023 | 05:04
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تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو نادر للفنان السّوري دريد لحام يتحدث فيه عن لبنان وعن المكانة التي يحتلها هذا البلد في قلبه.
 
كلامُ لحام جاء خلال مُقابلة مع الإعلاميّ الراحل رياض شرارة، وخلاها قال الفنان السوري إلى أنه كان للبنان الفضل في شهرته وانتشار أعماله، مشيراً إلى أنَّ تلفزيون لبنان والمشرق عملَ على تسويق أعماله الفنيّة.
 
كذلك، تطرّق لحام إلى سلسلةٍ من الأمور التي تعنيه، كاشفاً عن تعرّضه لحادث مروري على طريق الحدود اللبنانية - السورية حينما انقلبت به السيارة بسبب عوامل الطقس السيئة.
 
وأشار لحام إلى أنَّ الحادث وقعَ خلال فترة الليل، وقد سعى مراراً لأن يلفت أنظار سائقين آخرين للتوقف ومساعدته على الطريق لكنّ ذلك لم يحصل، وأضاف: "في النهاية، ذهبتُ سيراً على الأقدام إلى الحدود السورية - اللبنانية، وهناك أبلغتهم عمّا حصل معي من أجل مُساعدتي". 
 
 
 
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