مداهمات جديدة لوزارة الاقتصاد.. اليكم حصيلتها

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بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، تتابع مديرية حماية المستهلك في الوزارة جولاتها الرقابية على كافة القطاعات، وفي ما يلي تقرير بنتيجة هذه الجولات :١- اقفال فرن كبير في محافظة جبل لبنان بعد اخذ اشارة من القضاء المختص لعدم توفر شروط السلامة الغذائية٢- محضر ضبط باحد المتاجر الكبرى لمخالفة نسب الارباح التجارية وتحقيق ارباح غير مشروعة٣- تنظيم ٧ محاضر ضبط باصحاب مولدات كهربائية بسبب مخالفة سعر الكيلوواط المحدد من قبل وزارة الطاقة والمياه٤- متابعة جولات الرقابة على المكتبات وتنظيم محضر ضبط باحدى المكتبات لعدم اعلان الاسعار على القرطاسية ومخالفة نسب الارباح التجارية المسموح بها قانوناً.تؤكد الوزارة، رغم الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين، استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات واحالة المخالفين على القضاء المختص.