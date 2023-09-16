عناصر "أمن الدولة" تدخلُ المكتبات في النبطية.. ما السبب؟

نفذت دوريات تابعة للمديرية العامة لـ"أمن الدولة" جولات على المكتبات في منطقة النبطية برفقة مُوظفين في وزارة الإقتصاد، وذلك بعدما علت صرخة أهالي الطلاب "بسبب إرتفاع أسعار الكتب والقرطاسية إلى مستوى مُستفز"، وذلك وفق ما ذكر بيانٌ صادر عن المديرية، اليوم السبت.

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