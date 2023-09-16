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لبنان

عناصر "أمن الدولة" تدخلُ المكتبات في النبطية.. ما السبب؟

Lebanon 24
16-09-2023 | 06:33
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نفذت دوريات تابعة للمديرية العامة لـ"أمن الدولة" جولات على المكتبات في منطقة النبطية برفقة مُوظفين في وزارة الإقتصاد، وذلك بعدما علت صرخة أهالي الطلاب "بسبب إرتفاع أسعار الكتب والقرطاسية إلى مستوى مُستفز"، وذلك وفق ما ذكر بيانٌ صادر عن المديرية، اليوم السبت.
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وخلال الجولة التي نفذتها العناصر الأمنية، تمّ توجيه إنذارات للمكتبات التي تخطّت تسعيراتها الحدود القانونيّة، وطلبت إليها التزام التسعيرة الرسميّة للكتب والقرطاسيّة المدرسيّة والحقائب عل مختلف أنواعها.
 
 
 
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